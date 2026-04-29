Хто отримає соцвиплату 6500 гривень у травні

Із травня 2026 року в Україні стартує нова одноразова виплата для дітей з інвалідністю. Родини, які проживають у прифронтових регіонах, зможуть отримати допомогу у розмірі 6500 гривень.

Про це пише "Еспресо". Відповідне рішення уряд ухвалив у квітні. Кошти нараховуватимуть одному із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А. Гроші надходитимуть на той самий банківський рахунок, куди вже перераховуються соціальні виплати.

Допомога передбачена для сімей, які мешкають у таких областях:

Чернігівській

Дніпропетровській

Донецькій

Харківській

Херсонській

Миколаївській

Одеській

Сумській

Запорізькій

Отримувачів визначатимуть автоматично на основі державних реєстрів. Інформацію про нарахування надсилатимуть через застосунок "Дія" або інші доступні канали зв’язку.

Важлива умова: виплату отримають лише ті родини, які не користувалися програмою "Зимова підтримка" у сезоні 2025/2026.

Які ще зміни у соцвиплатах запроваджують з 1 травня

З травня також змінюються правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема:

виплати для дітей ВПО знову призначатимуть незалежно від доходу родини, якщо заяву подати до 1 травня;

з’явиться можливість повторно звернутися по допомогу після перевищення доходного ліміту;

після 1 травня виплати нараховуватимуть із місяця подання заяви;

максимальний строк отримання допомоги продовжать до п’яти періодів.

Крім цього, держава спрощує оформлення соціальної підтримки для сімей із дітьми через ЦНАПи та місцеві громади.

Які програми вже діють у 2026 році

Раніше цього року вже були запроваджені нові види допомоги:

збільшені виплати при народженні дитини — до 50 тисяч гривень;

щомісячна підтримка — до 7 тисяч гривень;

програма "єЯсла" — до 8 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!