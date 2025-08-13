Куди поділися колорадські жуки: науковець пояснив літнє зникнення шкідників в Україні

Цього літа в Україні спостерігається майже повна відсутність колорадського жука. Вчений розповів, як цей шкідник закріпився та поширився на українських територіях.

Причини цього явища пояснив ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. "Це природний процес адаптації. Наприклад, є тисяча жуків, ми застосовуємо новий хімічний препарат. Із них 950 гинуть, а решта 50 мають гени, що дозволяють пристосуватися та вижити, витримуючи дію цього препарату", –зазначив він у коментарі для "Телеграфа".

За словами науковця, ті жуки, що змогли вижити, передають потомству ген, який забезпечує стійкість до конкретного інсектициду. Уже через два-три роки популяція повністю адаптується до цієї речовини, і для боротьби з нею доведеться застосовувати новий препарат.

Ентомолог також зауважив, що природних ворогів у колорадського жука дуже мало: його можуть поїдати лише сіра жаба (ропуха), а личинок – окремі види птахів.

"Здебільшого цей шкідник неприємний на смак, адже виробляє гірку речовину. Саме тому більшість хижаків його уникають", – пояснив він.

Експерт нагадав, що раніше пробували боротися з колорадським жуком біологічним методом – для цього з Північної Америки завезли його природного ворога, клопа, який знищує личинок шкідника. Однак через малу чисельність цей хижак не зміг істотно вплинути на популяцію жука.

"Цьогоріч ситуація цікава: багато хто відзначає, що колорадських жуків майже немає. Спека та посуха суттєво знизили їхню чисельність. Можливо, вони загинули, або ж залишаються у ґрунті в очікуванні сприятливіших умов. Якщо температура знизиться і з’явиться волога, вони можуть знову активізуватися", – пояснив Халаїм.

Він також припустив, що ще однією причиною зменшення кількості жуків є скорочення площ під посадку картоплі цього року.

