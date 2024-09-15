'Лестничный пролет': як правильно перекласти на українську

В українській мові часто виникають питання щодо точних відповідників російських термінів, зокрема у сфері будівництва. Один із таких термінів — "лестничный пролет". Найправильніший термінологічний переклад цього виразу — "сходовий прогін".

Російсько-український словник І. С. Гнатюка пропонує перекладати "лестничный пролет" як "марш". За визначенням зі Словника української мови, марш — це частина сходів між двома майданчиками. Термін "хідень" також можна використовувати як синонім до "маршу". Однак у випадку терміну "лестничный пролет" ідеться не лише про частину сходів, а про вільний простір між маршами.

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Російські словники, такі як словники Ушакова, Ожеґова та Кузнєцова, фіксують термін "лестничный пролет" саме як простір між сходовими маршами. Це вказує на те, що переклад терміну як "марш" чи "хідень" є некоректним з погляду точного термінологічного значення.

У контексті будівництва та архітектури правильним відповідником до російського "пролет" є український термін "прогін". Це підтверджують численні спеціалізовані українські видання, такі як Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури та Довідник будівельника.

Популярний телеграм-канал "Correctarium — Українська мова" також рекомендує використовувати "сходовий прогін" або "просвіт між сходами", коли йдеться про вільний простір між сходовими майданчиками. У той час як "сходовий марш" є правильним терміном для позначення самої секції сходів.

Отже, для точного й коректного перекладу терміну "лестничный пролет" з російської мови на українську варто вживати "сходовий прогін", що враховує термінологічні та архітектурні нюанси.

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