Літо у банці: рецепт полуничного мохіто на зиму

Полуничний мохіто на зиму — це яскравий домашній напій із насиченим ягідним смаком, освіжаючими нотками м’яти та легкою лимонною кислинкою. Така консервація стане чудовою заміною магазинним лимонадам і дозволить насолоджуватися ароматом літа навіть узимку.

Крім того, він чудово освіжає. Про це пише vsn.

Інгредієнти на 3-літрову банку

полуниця — 300–400 г;

лимон — 3–4 скибочки;

свіжа м’ята — 2–3 гілочки;

цукор — 250–300 г;

вода — близько 2,5 л.

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Спосіб приготування

Спочатку ретельно промийте полуницю та видаліть плодоніжки. Лимон добре вимийте й наріжте тонкими кружальцями.

Простерилізуйте банку зручним для вас способом. На дно викладіть ягоди, шматочки лимона та гілочки м’яти.

Залийте вміст окропом до самого верху, накрийте стерилізованою кришкою та залиште настоюватися на 15–20 хвилин.

Потім обережно злийте воду в каструлю, додайте цукор і доведіть до кипіння. Варіть сироп кілька хвилин, доки цукор повністю не розчиниться.

Готовим гарячим сиропом повторно залийте полуницю, лимон і м’яту в банці, після чого відразу герметично закатайте кришкою.

Переверніть банку догори дном, добре укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Після цього напій можна прибрати на зберігання в прохолодне темне місце.

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