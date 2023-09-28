Краще ніж з магазину: Як приготувати корисний яблучний оцет у домашніх умовах

Виготовлення яблучного оцту вдома – простий і корисний процес, який дозволяє вам насолоджуватися цим смачним продуктом та використовувати його в кулінарії. Ось кроки, які допоможуть вам приготувати яблучний оцет у власних кухонних умовах.

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Зазначимо, що основним компонентом оцту є сік яблук, а вміст спирту визначається рівнем солодкості яблук та кількістю доданого цукру, пише сайт itvmg.com. Під час бродіння оцту, у верхній частині місткості може сформуватися біла плівка, відома як "оцтова матка". Ця плівка має вищий вміст корисних речовин порівняно з усім оцтом і часто використовується у медицині для лікування різних проблем, таких як болі у суглобах та дерматологічні захворювання.

Інгредієнти:

1 кілограм яблук,

2 столові ложки цукру,

1,5 літра води,

марля.

Спосіб приготування:

Ретельно помийте яблука, і, за бажанням, видаліть шкірку. Розріжте їх на невеликі шматочки та видаліть кісточки та серцевину. У великій каструлі (але не алюмінієвій) додайте цукор та воду. Поставте сироп на середній вогонь та помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться у воді, а сироп не стане прозорим. Додайте нарізані яблука до сиропу і доведіть до кипіння. Прокип'ятіть їх протягом декількох хвилин. Після того, як яблука стануть м'якими, вимкніть вогонь і поставте місткість із сиропом та яблуками до темного місця, періодично помішуючи масу. Через два тижні процідіть масу через друшляк, а потім через складену в кілька шарів марлю. Перелийте отриману рідину до ще більшого контейнера, так, щоб вона була наповнена, але не досягала країв на 7-8 сантиметрів. Знову поставте місткість до темного і прохолодного місця на 14 днів. Після закінчення цього терміну процідіть отриману суміш. Розлийте яблучний оцет до пляшок та зберігайте його в темному прохолодному місці.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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