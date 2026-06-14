ВСУ показали машину, що копає як сотня солдатів

Уявіть: потрібно викопати укриття для техніки або бліндаж — і зробити це швидко, поки ситуація на передовій не дає часу на роздуми. Саме тут на сцену виходить МДК-3. Командування Сил підтримки ЗСУ опублікувало відео, де ця машина показує, на що здатна.

На кадрах — важкий гусеничний монстр буквально гризе землю. Передній відвал рівняє поверхню, а позаду крутиться потужний ротор, що вихоплює ґрунт і відкидає його вбік — наче земля для неї просто м'яка глина. Саме цей роторний механізм і робить МДК-3 такою впізнаваною серед інженерної техніки.

Машина важить майже 40 тонн і призначена для облаштування котлованів, капонірів для бронетехніки, укриттів і фортифікаційних позицій. Там, де десятки людей з лопатами витратили б багато годин, МДК-3 справляється значно швидше — і без зайвих втрат сил.

У сучасній війні якісні укриття — це не просто комфорт. Це збережені життя. Від того, наскільки глибоко і швидко зарилася в землю техніка чи особовий склад, нерідко залежить, чи переживуть вони наступний обстріл.

"Є земля, якою ходять. А є земля, з якою працюють", — влучно підсумували у Командуванні Сил підтримки. І МДК-3 — якраз про другий варіант.

За технічними характеристиками МДК-3 здатна розробляти до 300–500 кубічних метрів ґрунту на годину залежно від типу ґрунту та умов роботи. Для порівняння: бригада з десяти досвідчених солдатів вручну спроможна вибрати не більше 10–15 кубометрів за той самий час. Тобто одна машина замінює роботу кількох десятків людей і при цьому не потребує відпочинку. Котлован під укриття для бойової машини, який піхотинці копали б доба-дві, МДК-3 здатна підготувати за лічені години — а це критично, коли позиції потрібно обладнати ще до світанку.

Інженерна котлованна техніка активно застосовується арміями НАТО: американські та британські підрозділи використовують аналогічні за функціями машини серії Combat Earthmover і Terrier для швидкого зведення фортифікацій. Росія також має на озброєнні МДК-3 радянського виробництва, а також її модифікації — і активно застосовувала подібну техніку для будівництва оборонних ліній на окупованих територіях. Саме тому наявність таких машин у ЗСУ є стратегічно важливою: вона дозволяє українській стороні не лише відповідати на темпи фортифікаційних робіт противника, а й суттєво прискорювати підготовку нових оборонних рубежів у динамічній лінії фронту.