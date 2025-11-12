Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків через скандал в Енергоатомі: подробиці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції на тлі масштабного корупційного скандалу у сфері енергетики. Тимчасово виконуватиме обов’язки глави Міністерства його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко. "Сьогодні вранці відбулося позачергове засідання уряду. Ми ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції", — зазначила вона.

Герман Галущенко очолював Міністерство юстиції з липня 2025 року. До цього він обіймав посаду міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля (з 2021 року) та був віцепрезидентом ДП "НАЕК "Енергоатом"" у 2020–2021 роках. У травні 2021 року президент ввів його до складу Ради національної безпеки і оборони.

Після ухвалення рішення про відсторонення Галущенко підтвердив, що мав розмову з прем’єркою та підтримав необхідність політичного рішення до завершення розслідування.

"Я не тримаюся за посаду міністра. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний крок. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", — заявив він.

Нагадаємо, ми вже писали про корупційний скандал в "Енергоатомі".

