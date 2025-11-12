Министр юстиции Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей из-за скандала в Энергоатоме: подробности

Кабинет Министров Украины принял решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики. Временно исполняет обязанности главы Министерства его заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко. "Сегодня утром прошло внеочередное заседание правительства. Мы приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", — отметила она.

Герман Галущенко возглавлял Министерство юстиции с июля 2025 года. До этого он занимал должность министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля (с 2021 года) и был вице-президентом ГП "НАЭК Энергоатом" в 2020–2021 годах. В мае 2021 года президент ввел его в состав Совета национальной безопасности и обороны.

После принятия решения об отстранении Галущенко подтвердил, что разговаривал с премьером и поддержал необходимость политического решения до завершения расследования.

"Я не держусь за должность министра. Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный шаг. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию", — заявил он.

Напомним, мы уже писали о коррупционном скандале в "Энергоатоме".

