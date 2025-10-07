Мобілізація-2025: у яких випадках призваним військовослужбовцям потрібно самостійно шукати підрозділ

В Україні триває мобілізація, і під час служби трапляються випадки, коли військовослужбовці через погіршення стану здоров’я не можуть продовжувати виконувати бойові завдання. У таких ситуаціях вони проходять військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо комісія визнає бійця обмежено придатним, йому доводиться самостійно шукати підрозділ для переведення на тилову службу.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". До фахівця звернувся військовий, мобілізований до Десантно-штурмових військ (ДШВ). Під час виконання бойових завдань його стан здоров’я погіршився, тож він подав рапорт на проходження ВЛК і запитав, що станеться, якщо комісія визнає його придатним лише до служби з обмеженнями.

За словами юриста, у такому разі залишати військового в бойовому підрозділі не мають права. Проте подальші дії залежать від самого військовослужбовця.

"Якщо після проходження ВЛК ви отримаєте висновок про придатність до служби у тилових структурах — таких як частини забезпечення, ТЦК та СП, навчальні чи медичні підрозділи, служби зв’язку, логістики або охорони, — вам потрібно знайти військову частину, яка готова прийняти вас, і отримати від неї рекомендаційний лист", — пояснив Дерій.

Таким чином, держава не призначає автоматично нове місце служби для військових з обмеженою придатністю. Пошук підрозділу повністю лягає на самого військового.

Юрист підкреслив, що така практика є доволі поширеною, тому мобілізованим варто бути готовими заздалегідь до того, що після рішення ВЛК доведеться самостійно подбати про своє подальше місце служби.

