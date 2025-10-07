Мобилизация-2025: в каких случаях призванным военнослужащим нужно самостоятельно искать подразделение

В Украине продолжается мобилизация, и во время службы случаются случаи, когда военнослужащие из-за ухудшения состояния здоровья не могут продолжать выполнять боевые задания. В таких ситуациях они проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК). Если комиссия признает бойца ограниченно пригодным, ему приходится самостоятельно искать подраздел для перевода на тыловую службу.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". К специалисту обратился военный, мобилизованный в Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Во время выполнения боевых задач его состояние здоровья ухудшилось, поэтому он подал рапорт на прохождение ВЛК и спросил, что произойдет, если комиссия сочтет его годной только к службе с ограничениями.

По словам юриста, в таком случае оставлять военного в боевом подразделении не вправе. Однако дальнейшие действия зависят от самого военнослужащего.

"Если после прохождения ВЛК вы получите заключение о пригодности к службе в тыловых структурах — таких как части обеспечения, ТЦК и СП, учебные или медицинские подразделения, службы связи, логистики или охраны, — вам нужно найти военную часть, которая готова принять вас, и получить от нее рекомендательное письмо", — пояснил Де.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Таким образом, государство автоматически не назначает новое место службы для военных с ограниченной годностью. Поиск подразделения полностью ложится на самого военного.

Юрист подчеркнул, что такая практика довольно распространена, поэтому мобилизованным следует быть готовыми заранее к тому, что после решения ВЛК придется самостоятельно позаботиться о своем дальнейшем месте службы.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право супруги участников боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!