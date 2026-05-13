Мобілізація працівника: які виплати він отримає та що буде з посадою

Відповідно до статті 119 Кодекс законів про працю України, за працівниками, яких мобілізували на військову службу, зберігаються робоче місце та посада. Звільнення таких працівників заборонене, за винятком випадків повної ліквідації підприємства. На час служби працівник офіційно вважається увільненим від виконання трудових обов’язків.

Водночас норма про обов’язкове збереження середнього заробітку за рахунок роботодавця для більшості категорій працівників більше не діє. Із 24 грудня 2023 року ці зміни також поширилися на педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Разом із тим роботодавець може добровільно продовжувати виплачувати мобілізованому працівникові середню зарплату або іншу матеріальну допомогу. Такі виплати є виключно правом компанії, а не її обов’язком.

Період проходження військової служби не включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Це означає, що за час мобілізації дні щорічної відпустки не накопичуються.

Окремо законодавство передбачає право мобілізованих працівників на отримання компенсації за невикористані відпустки без необхідності звільнення. Така норма закріплена у статті 24 Закону України "Про відпустки".

Роботодавець зобов’язаний виплатити компенсацію за заявою працівника, якого призвали або прийняли на військову службу. Подати заяву необхідно не пізніше останнього дня місяця, у якому працівника було увільнено від роботи через мобілізацію.

Компенсація виплачується за всі невикористані дні щорічних відпусток — як основних, так і додаткових, а також за "дитячі" відпустки, якщо працівник мав на них право на момент призову чи вступу на військову службу.

