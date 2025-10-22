Чи може військовий звільнитись з армії, якщо всиновив дитину: пояснення юриста

Військовослужбовець Збройних сил України, який усиновив дитину, має повне право звільнитися зі служби. При цьому не має значення, чи змінила дитина після усиновлення прізвище або по батькові, чи залишила свої попередні дані — цей факт не впливає на право військового на звільнення.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA". Юристи наголошують: головним підтвердженням права на звільнення є рішення суду про усиновлення, незалежно від того, зазначено військовослужбовця батьком у свідоцтві про народження дитини чи ні.

"Військовий має право на звільнення, навіть якщо його ім’я не вказане у свідоцтві. Вирішальним є наявність судового рішення про усиновлення, що набуло законної сили", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Щоб оформити звільнення, необхідно подати рапорт на ім’я командира частини та додати до нього копію судового рішення про усиновлення.

"На рішенні суду обов’язково має бути відмітка про набуття ним законної сили — лише тоді воно вважається чинним документом для оформлення звільнення", — уточнив юрист Андрій Брильов.

Таким чином, факт усиновлення дитини є законною підставою для звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ, незалежно від будь-яких формальних змін у документах дитини.

