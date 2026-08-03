Може спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 3 серпня

У неділю, 3 серпня, геомагнітна активність на Землі дещо знизилася після магнітної бурі, яка напередодні досягла рівня G1. Наразі фахівці оцінюють її інтенсивність на рівні К-індексу 4,3, що відповідає жовтому рівню активності.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби. За інформацією спеціалістів, після надходження потоку коронального викиду маси, який спричинив посилення геомагнітних збурень, ситуація поступово стабілізується, а вплив бурі слабшає.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці. Під час таких явищ заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, що призводить до геомагнітних збурень. Їхня тривалість може становити від кількох годин до кількох діб залежно від інтенсивності сонячної активності.

Водночас експерти наголошують, що прогноз геомагнітної ситуації може змінюватися. Сонячна активність залишається динамічною, тому нові спалахи можуть будь-якої миті вплинути на стан магнітного поля Землі.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!