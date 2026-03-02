Чи можна заряджати електромобіль з квартири через подовжувач: пояснення енергетиків

Із поширенням електромобілів дедалі частіше фіксують випадки, коли власники підзаряджають авто не на спеціалізованих станціях, а безпосередньо з квартири, використовуючи звичайні подовжувачі. Енергетики нагадують, що нормативи забороняють застосування саморобних подовжувачів або обладнання, яке не відповідає вимогам до улаштування електроустановок.

У Львівобленерго застерігають: така практика є порушенням правил пожежної безпеки й може спричинити загоряння. Фахівці також звертають увагу, що питання облаштування зарядної інфраструктури біля багатоквартирних будинків врегульоване законодавством. Зокрема, відповідно до статті 16 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", саме ОСББ має повноваження організовувати місця для паркування з обладнаними зарядними станціями на прибудинковій території.

Такі станції дозволяють контролювати навантаження на електромережу, мінімізують ризик пожежі та допомагають уникнути юридичних суперечок. Порядок користування зарядками й механізм компенсації витрат визначаються рішенням загальних зборів ОСББ.

Окрім цього, обов’язковою умовою є встановлення окремого обліку електроенергії — лічильника, який фіксуватиме споживання саме зарядними пристроями.

У компанії рекомендують мешканцям, які планують організувати безпечну зарядку електромобілів, ініціювати це питання через своє ОСББ та створювати відповідну інфраструктуру відповідно до вимог законодавства.

