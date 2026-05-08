Можна втратити виплату: протягом якого терміну треба подати документи на пенсію

Українцям, які йдуть на пенсію, нагадали про важливий термін для оформлення пенсії. Щоб отримувати виплати з дня набуття права на пенсію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду протягом 90 днів.

Про це повідомляє ПФУ. Якщо людина подасть заяву пізніше встановленого строку, пенсію призначать лише з дати фактичного звернення. При цьому виплати за попередні місяці можуть бути втрачені.

Наприклад, якщо право на пенсію виникло на початку року, але документи подали лише через кілька місяців, компенсацію за пропущений період не нарахують. Чинне законодавство не передбачає автоматичної виплати пенсії "заднім числом".

Які вимоги для виходу на пенсію у 2026 році У 2026 році для призначення пенсії за віком діють такі норми страхового стажу:

у 60 років — не менше 32 років стажу;

у 63 роки — щонайменше 22 роки стажу;

у 65 років — від 15 років стажу.

Якщо людина не має необхідного страхового стажу, пенсію за віком їй не призначать.

