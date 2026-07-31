'Ми досягли історичної угоди про повне роззброєння ХАМАС', – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення, за його словами, "історичної угоди", яка передбачає повне роззброєння угруповання ХАМАС та інших збройних формувань у секторі Гази. За словами Трампа, домовленості були досягнуті за участю"Ради миру", яку, як він стверджує, він очолює.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. Президент США заявив, що реалізація угоди має стати ключовим етапом у створенні нового палестинського уряду, який співпрацюватиме з Радою миру для відновлення управління сектором Гази.

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Водночас, за його словами, Ізраїль отримає додаткові гарантії безпеки, оскільки територія Гази більше не використовуватиметься як плацдарм для терористичних атак. Трамп також зазначив, що ця домовленість є одним із головних елементів його 20-пунктного плану щодо припинення війни в Газі.

За його словами, угоду реалізовуватимуть поетапно. Після завершення процесу роззброєння ізраїльські війська мають залишити сектор Гази, а відповідальність за безпеку перейде до міжнародних стабілізаційних сил і нової палестинської поліції. Крім того, Трамп подякував країнам-посередникам — Єгипту, Катару та Туреччині — за участь у переговорах, а також відзначив роботу своєї команди, яка, за його словами, зробила можливим досягнення цих домовленостей.

Також глава Білого дому заявив, що після реалізації угоди сектор Гази перейде під контроль нового палестинського уряду, який працюватиме в інтересах місцевого населення.

Нагадаємо, Трамп вражений тим, що Україна переносить бойові дії вглиб російської території.

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