На що обов'язково варто звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля

Купівля автомобіля – складне питання, що потребує великих витрат. Можливість придбати машину з нульовим пробігом є не у багатьох, а знайти автомобіль без недоліків на вторинному ринку практично неможливо. Як правило, такі пропозиції мають багату історію експлуатації та різні приховані дефекти. Крім того, є ризик купити машину із сумнівним минулим.

Сьогодні вживану техніку можна придбати як безпосередньо у колишнього власника, так і в автосалонах. На користь вибору таких транспортних засобів, зазвичай, грає фінансовий фактор. Однак відсутність базових знань при виборі автомобіля на вторинному ринку можуть призвести до серйозних неприємностей і незапланованих витрат. Розповідаємо про правила, яких необхідно дотримуватись, щоб провести угоду з максимальною вигодою.

Проведіть моніторинг

Насамперед важливо зібрати якнайбільше інформації про модель, яку покупець планує придбати. Про її типові недоліки та слабкі місця допоможуть дізнатися спеціалізовані форуми, автомобільні видання та сайти. Не зайвим буде заздалегідь поцікавитись вартістю ремонтних робіт та запчастин. Озброївшись цими відомостями, покупець зможе підготуватися до самостійної діагностики техніки та впевненіше вести торг.

Щоб нічого не упустити, рекомендується скласти список усіх вад. Крім того, слід відвідати популярні інтернет-майданчики для розміщення оголошень та зібрати дані про продаж схожих моделей. Такий моніторинг допоможе визначити середню ринкову ціну обраної машини. До того ж, в інтернеті можна знайти безкоштовні сервіси для розрахунку вартості. Не менш важливо заздалегідь визначити мінімальну та максимальну суму, яку ви готові заплатити за транспортний засіб.

Вивчіть історію автомобіля

Перед покупкою необхідно уважно ознайомитись з документами на автомобіль. Можна попросити продавця заздалегідь надіслати необхідні дані та дізнатися частину інформації, не виходячи з дому. Перевірити машину в режимі онлайн можна за реєстраційним знаком, СТС, ПТЗ, VIN, номером кузова або шасі. Для цього передбачені спеціальні сервіси.

Проблеми з документами можуть стати приводом для відмови від покупки — занадто великий ризик втратити техніку і безповоротно втратити свої гроші. Автомобіль, що купується, може виявитися викраденим, заарештованим або закладеним. Наявність дубліката ПТЗ на відносно нову машину має насторожити покупця. Цілком імовірно, що її придбали в кредит і оригінал зберігається у банку. Якщо ПТЗ закінчилося вільне місце, а продавець не переоформив документ заздалегідь — у покупця з'являться складнощі при постановці машини на облік.

Уважно огляньте кузов

Деякі дефекти можна знайти неозброєним оком: невеликі вм'ятини, сколи, подряпини, іржу, розбіжності відтінків. Якщо дивитися під гострим кутом, простіше помітити шпаклівку чи ґрунт. А заглянути у важкодоступні місця допоможуть дзеркало та ліхтарик. При цьому добре виконаний косметичний ремонт не впливає на функціональність автомобіля. Однак не виключено, що кузов перефарбували після того, як він постраждав у аварії або просто проіржавів.

Виявити приховані дефекти ЛКП допоможе товщиномір. Також слід звернути увагу на стики між деталями кузова та стан сполучних болтів. Зазори різної товщини та викривлення могли з'явитися внаслідок ударів чи неякісного кузовного ремонту. Якщо сполучні болти не демонтувалися, вони будуть без подряпин та сколів. Крім того, всі двері, капот, лючок бензобака та багажник повинні відчинятися та зачинятися без значних зусиль.

Перевірте двигун

Під капотом автомобіля має бути сухо, але очищений до блиску моторний відсік – поганий показник. Найімовірніше, так господар намагався приховати протікання олії. Під час огляду необхідно також перевірити шланги на наявність тріщин та розривів. Нестабільна робота двигуна, сторонні звуки, сизий або чорний дим із вихлопної труби – це як мінімум причини для серйозної поступки в ціні.

Незалежно від типу трансмісії, перемикання передач не повинно супроводжуватися ривками, стукотом та хрускотом. Під час перевірки двигуна та автоматичної коробки передач покладатися лише на власні сили не варто. До діагностики краще залучити фахівців. Вони уважно оглянуть машину і розкажуть про те, які механізми настав час замінити, а також проконсультують за цінами.

Продіагностуйте ходову частину

Зберегти підвіску в хорошому стані за умов поганих доріг практично неможливо. До того ж стан важелів, стійок, амортизаторів та інших елементів допомагає визначити відповідність реального пробігу показанням одометра. Покупцеві слід здійснити тестову поїздку, якщо немає можливості перевірити ходову частину в автосервісі. Найкраще вибрати погану ділянку дороги та послухати, як підвіска відпрацьовує нерівності.

Під час руху не повинні з'являтися скрипи, стуки та інші сторонні звуки. Їхня присутність говорить про проблеми та несправності. Можна покататися самостійно або сісти у пасажирське крісло та попросити господаря виконати необхідні маневри. Наприклад, крутий поворот, прискорення та різке гальмування. Якщо власник відмовляє покупцеві в цій можливості, швидше за все, йому є що приховувати. Від такої покупки доцільніше відмовитись.

Оцініть стан салону

Після перевірки підкапотного простору можна переходити до салону. Шукайте механічні пошкодження: потертість оббивки, подряпини та тріщини на пластикових поверхнях. При якісному догляді салон залишається у хорошому стані довгі роки. Стерті накладки на педалі і кермо свідчать про тривалу експлуатацію, а занадто пошарпані сидіння видають автомобіль, який використовували як таксі.

Також слід переконатися, чи працюють склопідйомники, салонне світло, кондиціонер, підігрів сидінь та інші опції. Підставами для зниження вартості можуть стати неробочі склопідйомники та регулювання, тріщина на лобовому склі або провалене сидіння. При цьому обґрунтувати високу ціну наявністю дорогої музичної системи чи іншого додаткового обладнання продавець не має права. Якщо він не згоден – запропонуйте зняти магнітолу та попросіть знижку за її відсутність.

Важливо, щоб протягом першої частини свого життя машина обслуговувалась згідно з регламентом автовиробника і не працювала на знос – у таксі, в офісі великої компанії, у небагатій родині у глибокій провінції. Навіть модель з ідеальною репутацією слід перевірити на предмет реального пробігу та ступеня зношування основних агрегатів.

Нагадаємо, хоч би як сумно це не звучало для багатьох автомобілістів, але механічна коробка перемикання передач застаріває. UAportal розповів про 4 головних причини, чому авто на "механіці" скоро зникнуть.

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