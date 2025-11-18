На які види відпусток може розраховувати військовий під час дії воєнного стану

Право військових на відпустки та порядок їх надання визначає Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Міністерство оборони 17 листопада оприлюднило роз’яснення щодо того, які саме відпустки доступні військовослужбовцям у період дії воєнного стану. Щорічна основна відпустка може тривати до 30 діб, але надається лише за умови, що в підрозділі відсутні не більше 30% особового складу.

Під час її використання зберігається грошове й матеріальне забезпечення. Окремо може бути додано час на дорогу в межах України — не більш ніж дві доби в один бік. Відпустку дозволено ділити на частини, однак безперервна частина має становити щонайменше 15 днів. Про це пише АрміяІнформ.

Якщо військовий захворів під час відпустки та потребує стаціонарного лікування, невикористані дні додаються після одужання. Для цього потрібно отримати медичну довідку та завірити її у відповідному органі Служби правопорядку або ТЦК та СП.

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати додаткову 14-денну відпустку, передбачену законом про статус ветеранів війни. Рішення щодо її надання ухвалює командир.

За сімейними обставинами або з інших поважних причин військовому може бути надано до 10 днів відпустки, не враховуючи часу на дорогу, при цьому грошове забезпечення зберігається.

Окремо передбачена додаткова відпустка за знищену ворожу техніку — її тривалість залежить від виду знищеного озброєння, але загалом не може перевищувати 15 днів на рік.

Військовослужбовці, які повернулися з полону та вирішили продовжити службу, можуть отримати 90 днів відпочинку зі збереженням грошового забезпечення. Ця відпустка не ділиться на частини.

Якщо військовий потребує лікування внаслідок хвороби чи поранення, відпустка надається згідно з висновком ВЛК, а її тривалість визначають лікарі. Увесь цей час за ним зберігають грошове забезпечення.

Відпустка для догляду за дитиною діє до досягнення нею трирічного віку, але на цей період виплати не зберігаються. Військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які навчаються у цивільних закладах вищої чи фахової передвищої освіти та не мають диплому про вищу освіту, можуть скористатися додатковою навчальною відпусткою.

Для тих, хто вступив на службу за контрактом після умовно-дострокового звільнення, щорічна основна відпустка не передбачена, але вони можуть отримувати відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин тривалістю до 10 днів.

