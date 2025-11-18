На какие виды отпусков может рассчитывать военный во время действия военного положения

Право военных на отпуска и порядок их предоставления определяет Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Министерство обороны 17 ноября обнародовало разъяснения относительно того, какие именно отпуска доступны военнослужащим в период действия военного положения. Ежегодный основной отпуск может длиться до 30 суток, но предоставляется только при условии, что в подразделении отсутствует не более 30% личного состава.

При ее использовании сохраняется денежное и материальное обеспечение. Отдельно может быть добавлено время на дорогу в пределах Украины — не более двух суток в одну сторону. Отпуск разрешается делить на две части, однако непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней. Об этом пишет АрмияИнформ.

Если военный заболел во время отпуска и нуждается в стационарном лечении, неиспользованные дни добавляются после выздоровления. Для этого необходимо получить медицинскую справку и заверить ее в соответствующем органе Службы правопорядка или ТЦК и СП.

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут получить дополнительный 14-дневный отпуск, предусмотренный законом о статусе ветеранов войны. Решение о ее предоставлении принимает командир.

По семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам военнослужащему может быть предоставлено до 10 дней отпуска, не считая времени на дорогу, при этом денежное довольствие сохраняется.

Отдельно предусмотрен дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику — его продолжительность зависит от вида уничтоженного вооружения, но не может превышать 15 дней в году.

Военнослужащие, вернувшиеся из плена и решившие продлить службу, могут получить 90 дней отдыха с сохранением денежного довольствия. Этот отпуск не делится на две части.

Если военный нуждается в лечении вследствие болезни или ранения, отпуск предоставляется согласно заключению ВЛК, а его продолжительность определяют врачи. Все это время за ним сохраняется денежное довольствие.

Отпуск по уходу за ребенком действует до достижения им трехлетнего возраста, но на этот период выплаты не сохраняются. Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся в гражданских учреждениях высшего или профессионального высшего образования и не имеющие диплома о высшем образовании, могут воспользоваться дополнительным учебным отпуском.

Для вступивших на службу по контракту после условно-досрочного увольнения ежегодный основной отпуск не предусмотрен, но они могут получать отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 дней.

