На яку пенсію можуть розраховувати вчителі у 2023 році

Розмір пенсії для вчителів у 2023 році

У сучасних умовах питання пенсій стає дедалі важливішим, особливо для працівників державних установ, таких як вчителі та педагоги.

Вони отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV. Сайт Pro Гроші вирішив розглянути, які пенсії наразі отримують вчителі в Україні.

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У якому віці вчителі можуть вийти на пенсію

Відповідно до українського законодавства, працівники освітніх закладів можуть виходити на заслужений відпочинок за вислугою років, коли досягнуть 60-річного віку. Деякі вчителі можуть мати право на пенсію вже від 55 років, але це можливо лише за наявності необхідного стажу роботи. Починаючи з 1 квітня 2023 року, це правило було змінено, збільшивши вимоги до стажу на півроку, і тепер вчителі повинні набрати стаж 29 років і 6 місяців.

Важливо відзначити, що ця зміна вимог до стажу вчителів не є останньою, оскільки з 1 квітня 2024 року ці вимоги знову збільшать на півроку.

Який розмір пенсії отримують вчителі

Вчителям, які виходять на пенсію за вислугою років, щомісячні виплати обчислюються на основі середньомісячного заробітку, отриманого перед завершенням роботи. Тобто розмір пенсії залежить від тривалості робочого стажу та середньомісячного доходу. Отже, вчителі з великими зарплатами та довгим стажем отримують більші пенсії. Для розрахунку конкретної суми пенсії можна скористатися спеціальним калькулятором.

Наприклад, відповідно до розрахунків, вчитель, який виходить на пенсію за вислугою років і мав щомісячний дохід в розмірі 14 500 гривень, отримуватиме пенсію у сумі 5 699 гривень.

Підвищення зарплати для вчителів

Українська система оплати праці у сфері освіти готується до суттєвих змін з метою підвищення зарплати для вчителів і директорів шкіл. Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час конференції для освітян.

Планується, що реформи в оплаті праці в освіті будуть впроваджені протягом 2023-2024 років, а також запуск пілотного проєкту в 500 школах до 2024-2025 років. Міністр зауважив, що нова програма дозволить підвищити зарплати та впровадити більш прозору та прогнозовану систему оплати. Проте питання щодо збільшення зарплати в умовах війни залишається під відкритим для подальших обговорень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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