На яку пенсію може розраховувати людина без офіційного стажу

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, можуть розраховувати не на пенсію, а на державну соціальну допомогу. В Україні пенсія за віком надається лише за наявності певної кількості трудового або страхового стажу — від 15 до 32 років.

Вік виходу на пенсію залежить саме від цього показника: маючи 32 роки стажу, людина може піти на пенсію у 60 років, а якщо лише 15 років — не раніше ніж у 65. Адвокатка бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила на прикладі, як це працює

Для тих, хто досяг пенсійного віку, але не набрав достатнього стажу, держава передбачила соціальну пенсію за віком. Її отримують громадяни, які не мають права на інші види пенсій або соціальні виплати, зокрема по інвалідності чи через нещасний випадок на виробництві.

З 1 січня 2025 року соціальна допомога розраховується як різниця між середньомісячним доходом сім’ї на одного члена та прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який нині становить 2361 грн.

Якщо, наприклад, у сім’ї двоє пенсіонерів, чоловік отримує мінімальну пенсію (2361 грн) і мінімальну зарплату (8000 грн), а дружина не має права на звичайну пенсію через недостатній стаж (14 років), то для неї соціальна допомога розраховується так:

Сумарний дохід сім’ї за пів року — (8000 + 2361) × 6 = 62 166 грн. Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї — 5180,5 грн. Різниця між цією сумою та прожитковим мінімумом (5180,5 – 2361) = 2819,5 грн — це і буде розмір соціальної пенсії дружини.

Якщо ж розрахована сума перевищує максимально дозволений рівень — 3028 грн, виплата обмежується саме цією величиною.

Для самотніх пенсіонерів розмір соціальної допомоги визначається за іншими правилами. Згідно із законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", вона становить 30% від прожиткового мінімуму, тобто 978,3 грн. Однак якщо загальна сума виплат із доплатами не досягає 2361 грн, держава "дотягує" її до цього рівня.

Таким чином, мінімальний розмір соціальної пенсії у 2025 році для одиноких громадян не може бути меншим за 2361 грн і більшим за 3028 грн.

Якщо ж людина перебуває у державному закладі догляду (наприклад, у будинку для літніх), вона отримує лише 20% від прожиткового мінімуму — тобто 472,2 грн, решта коштів спрямовується установі, де вона проживає.

Соціальна пенсія в Україні переглядається двічі на рік, залежно від зміни прожиткового мінімуму та доходів населення.

