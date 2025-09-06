На них варто звернути увагу: топ найбільш популярних європейських автомобілів

У липні 2025 року європейський авторинок здивував новим лідером — перше місце за кількістю проданих авто несподівано отримав хетчбек Dacia Sandero. За місяць дилери реалізували 21 тисячу машин цієї моделі, і вона випередила навіть найбільш стабільних конкурентів. Лише трохи поступився кросовер Volkswagen T-Roc, який розійшовся тиражем у 20,7 тисячі авто. Третю сходинку посіла Toyota Yaris Cross із результатом 17 тисяч покупців.

Про це пише uamotors. У десятці найпопулярніших у Європі також опинилися добре знайомі моделі: Volkswagen Tiguan (16,2 тис.), Golf (15,6 тис.), Skoda Octavia (15,3 тис.), Kia Sportage (15 тис.), Dacia Duster (14,8 тис.), Renault Clio (14,3 тис.) та Opel Corsa (14 тис.). Статистика свідчить, що європейські водії надають перевагу практичним і доступним автомобілям, а конкуренція між брендами залишається надзвичайно гострою.

В Україні ж ситуація інша. За інформацією "Інституту дослідження авторинку", у топ-10 потрапили виключно кросовери. Найбільше продажів отримали BYD Song Plus, Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Honda eNS1, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq, Kia Sportage, Toyota Prado та електричний Volkswagen ID.Unyx.

