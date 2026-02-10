На них точно варто звернути увагу; названо топ найкращих електромобілів за привабливою ціною

Ринок електромобілів стрімко зростає, і повністю електричний транспорт уже не здається далеким майбутнім — він поступово стає реальністю на дорогах усього світу. Однак знайти справді доступний, надійний і практичний електрокар досі непросто: багато моделей залишаються дорогими або мають компроміси в автономності, комфорті чи оснащенні.

Видання BGR, спираючись на свіжі оцінки експертів Consumer Reports та відгуки реальних власників, склало рейтинг шести найкращих недорогих електромобілів, які на сьогодні пропонують оптимальне поєднання ціни, якості, запасу ходу та щоденної практичності.

1. Tesla Model 3

Найдоступніша модель Tesla залишається одним із найпопулярніших електрокарів не лише в США, а й в Україні. Вона пропонує вражаючий запас ходу, швидку зарядку, передові системи допомоги водієві та мінімальні витрати на обслуговування. Model 3 поєднує динаміку, технологічність і надійність — саме тому її часто називають еталоном у класі доступних електромобілів.

2. Ford Mustang Mach-E

Електричний кросовер від Ford увібрав у себе дух легендарного Mustang, але при цьому став практичним сімейним автомобілем. Mach-E хвалять за просторий салон, комфортну підвіску, швидку динаміку та зручну мультимедійну систему. Це один із небагатьох електрокарів, який справді дарує задоволення від водіння й водночас підходить для щоденного використання.

3. Nissan Ariya

Стильний і технологічний кросовер від Nissan, який вирізняється високим рівнем комфорту, якісними матеріалами салону та плавним ходом. Ariya отримав високі оцінки за ергономіку, запас ходу та рівень безпеки. Це вдалий вибір для тих, хто шукає спокійний, сучасний і надійний електромобіль середнього розміру.

4. Chevrolet Equinox EV

Новий електричний кросовер від Chevrolet пропонує просторий салон, зручну мультимедійну систему з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також м’яку підвіску. Equinox EV хвалять за практичність, гарну автономність і доступну ціну в сегменті. Це ідеальний варіант для сімей, які хочуть перейти на електротягу без серйозних компромісів.

5. Tesla Model Y

Найпопулярніший електрокросовер світу поєднує всі переваги Model 3 з більшим салоном і практичним кузовом. Model Y пропонує великий запас ходу, швидку зарядку, просторий багажник і передові системи безпеки. Це один із найбільш універсальних і надійних електромобілів у своєму класі.

6. Hyundai Ioniq 5

Яскравий дизайн у ретростилі 1980-х, просторий і практичний інтер’єр, швидка зарядка та високий рівень комфорту — саме за це Ioniq 5 полюбився тисячам власників. Модель отримала високі оцінки за якість матеріалів, динаміку та запас ходу. Окремо виділяють "заряджену" версію Ioniq 5 N — 650 к.с., два електромотори та розгін до 100 км/год за 3,4 секунди.

Ці шість моделей, на думку експертів Consumer Reports, на сьогодні пропонують найкраще співвідношення ціни, якості, надійності та щоденної практичності серед доступних електромобілів. Якщо ви плануєте перехід на електротягу й шукаєте варіант без надмірних витрат — саме ці автомобілі варто розглядати в першу чергу.

