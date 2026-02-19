На Землі є дерево, схоже на веселку: як виглядає та чим цікаве (фото)

Райдужний евкаліпт — одне з найяскравіших і найдивовижніших дерев на планеті. Його стовбур переливається всіма кольорами веселки: золотисто-коричневими, яскраво-жовтими, неоново-зеленими, червоними, помаранчевими та навіть синювато-фіолетовими відтінками. На перший погляд може здатися, що це продукт роботи штучного інтелекту або комп’ютерного редагування, але вчені запевняють: дерево абсолютно справжнє.

Про це пише IFLScience.Цей феноменальний вид носить наукову назву Eucalyptus deglupta і швидко росте в тропічних умовах — у сприятливому кліматі він досягає висоти 60–80 метрів. Батьківщина райдужного евкаліпта — вологі ліси Філіппін, Індонезії (зокрема Сулавесі та Молуккські острови) та Папуа-Нової Гвінеї. Згодом його завезли в інші регіони зі схожим кліматом: на Гаваї, до Південної Каліфорнії, Флориди та деяких тропічних країн.

Головна причина такого незвичайного забарвлення — особливий процес оновлення кори. На відміну від більшості дерев, у яких кора поступово потовщується й грубіє, кора евкаліпта постійно відшаровується тонкими смужками, оголюючи свіжий шар. Саме в цьому шарі видно хлорофіл — зелений пігмент, що відповідає за фотосинтез. Коли свіжа кора контактує з повітрям, у ній починають активно утворюватися дубильні речовини — природні сполуки, які захищають дерево від грибків, бактерій та комах.

З часом ці дубильні речовини окислюються й змінюють колір: спочатку з’являються сині та фіолетові відтінки, потім червоні й золотисті, а згодом кора знову стає коричневою. Після цього процес повторюється — стара кора відпадає, оголюється новий шар, і цикл запускається заново. Саме через постійну "линку" стовбур набуває того самого калейдоскопічного вигляду, який робить райдужний евкаліпт одним із найфотографованіших дерев світу.

Деревина цього виду має високу цінність у промисловості. Вона міцна, рівна, добре обробляється й використовується для виготовлення меблів, підлогових покриттів, фанери, будівельних матеріалів і целюлози (яка після обробки стає білою). Саме через високу комерційну привабливість евкаліпт активно вирубували, і сьогодні вид перебуває під загрозою зникнення в природному середовищі.

Водночас його неймовірно ефектний зовнішній вигляд став і своєрідним порятунком. Райдужний евкаліпт дедалі частіше висаджують у декоративних садах, ботанічних парках, на курортах і в приватних колекціях. Завдяки цьому дерево активно поширюється в культурі, а його майбутнє виглядає значно безпечнішим, ніж у дикій природі.

