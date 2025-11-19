Набирають популярність в Україні: топ машин з США, які найчастіше купують

У жовтні українці й надалі активно купували вживані автомобілі зі США. За інформацією аналітиків, за місяць було ввезено понад 5,8 тисячі легковиків з американського ринку — це більш ніж удвічі перевищує показник за той самий період минулого року.

Практично половину імпортованих авто становили електромобілі. Значну частку також зайняли бензинові машини, тоді як гібридні, дизельні та обладнані ГБО транспортні засоби були менш популярними. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Середній вік автомобілів, що прибули зі США, становив лише 5,2 року, що свідчить про зростання попиту на відносно нові й технологічні моделі. Найчастіше українці обирали Tesla — одразу три моделі марки опинилися серед найпопулярніших. Найбільше придбали Model Y та Model 3, які стали беззаперечними лідерами місяця. У топі також опинилися Ford Escape, Nissan Rogue і Tesla Model S. Така структура продажів підтверджує, що тренд на електромобілі в Україні зміцнюється, а інтерес до енергоощадних та інноваційних авто продовжує зростати.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!