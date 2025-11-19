Набирают популярность в Украине: топ машин из США, которые чаще всего покупают

В октябре украинцы и дальше активно покупали подержанные автомобили из США. По информации аналитиков, за месяц было ввезено более 5,8 тысяч легковушек с американского рынка — это более чем вдвое превышает показатель за тот же период прошлого года.

Практически половину импортируемых автомобилей составляли электромобили. Значительную долю также заняли бензиновые машины, в то время как гибридные, дизельные и оборудованные ГБО транспортные средства были менее популярны. Об этом сообщает " УкрАвтопром ".

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Средний возраст прибывших из США автомобилей составлял лишь 5,2 года, что свидетельствует о росте спроса на относительно новые и технологические модели. Чаще украинцы выбирали Tesla — сразу три модели марки оказались среди самых популярных. Больше всего приобрели Model Y и Model 3, ставшие беспрекословными лидерами месяца. В топе также оказались Ford Escape, Nissan Rogue и Tesla Model S. Такая структура продаж подтверждает, что тренд на электромобили в Украине укрепляется, а интерес к энергосберегающим и инновационным автомобилям продолжает расти.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !