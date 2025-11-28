НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака: подробиці (фото)

У п'ятницю, 28 листопада 2025 року, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали слідчі дії, включаючи обшуки, у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Це відбувається в урядовому кварталі Києва, зокрема на робочому місці посадовця та в приміщенні, де він проживає на Банковій.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ в Telegram. "НАБУ та САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Ці дії санкціоновані та проводяться в межах кримінального розслідування", — йдеться в повідомленні бюро. Деталі щодо справи обіцяють оприлюднити пізніше, але, за даними джерел, обшуки пов'язані з розслідуванням корупції в енергетичній сфері, зокрема операцією "Мідас".

Сам Єрмак оперативно відреагував у своєму Telegram-каналі, підтвердивши обшуки в його квартирі та запевнивши у повному співробітництві з правоохоронцями. "Сьогодні НАБУ та САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння".

За інформацією видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, НАБУ готується вручити Андрію Єрмаку підозру. Вона стосується його можливого інтересу до одного з будинків у кооперативі "Династія", розташованого на території колишньої бази відпочинку "Сонячна" біля річки на 8 гектарах землі.

Цей зв'язок нібито зафіксовано на аудіозаписах з кабінету "бек-офісу" ключового фігуранта справи "Мідас" — бізнесмена Тимура Міндіча, близького до президента Володимира Зеленського. Міндіча підозрюють у впливі на високопосадовців, зокрема міністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова, для отримання вигідних контрактів в енергетиці.

Компанія, пов'язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим, будує на цій ділянці чотири елітні будинки площею близько 1000 м² кожен, плюс господарські споруди по 300–500 м² та ймовірний причал. За дозвільними документами, вартість будівництва задекларована на рівні 300–400 доларів за квадратний метр — без урахування додаткових елементів, як альтанки чи підсобні приміщення. Загальна вартість проєкту може сягати сотень мільйонів гривень, що викликає підозри в заниженні оцінок для ухилення від податків чи отримання незаконних дозволів.

Операція "Мідас" стартувала 10 листопада 2025 року: тоді НАБУ проводило обшуки у Міндіча (який виїхав з України за кілька годин до них), "Енергоатомі" та у Галущенка. Директор НАБУ Семен Кривонос 25 листопада заявив, що справа розширюється, і нових підозр буде більше.

Скандал навколо Єрмака набирає обертів на тлі корупційних звинувачень у владі. Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що на плівках Міндіча Єрмак фігурує під псевдонімом "Алі Баба".

Експредставник президента у Верховній Раді та Конституційному Суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, виступив за відставку керівника ОПУ, називаючи ситуацію критичною для репутації влади.

22 листопада президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів щодо миру з США, міжнародними партнерами та Росією. Очолив її Андрій Єрмак. За даними "Дзеркала тижня" з посиланням на джерела в Офісі президента та правоохоронцях, Зеленський призначив Єрмака попри знання про підготовку підозри від НАБУ — нібито для надання йому дипломатичного імунітету.

18 листопада "Українська правда" писала, що наближені до Зеленського радять звільнити Єрмака через скандал "Мідас". 20 листопада на закритій зустрічі з фракцією "Слуга народу" президент дав зрозуміти, що відставки не буде. 19 листопада голова ВР Руслан Стефанчук оголосив перехід Ради в режим консультацій щодо наслідків корупційного скандалу в енергетиці.

