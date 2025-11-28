НАБУ и САП проводят обыски у Ермака: подробности (фото)

В пятницу, 28 ноября 2025 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали следственные действия, включая обыски, у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Это происходит в правительственном квартале Киева, в том числе на рабочем месте должностного лица и в помещении, где он проживает на Банковой.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram. "НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Эти действия санкционированы и проводятся в рамках уголовного расследования", - говорится в сообщении бюро. Детали по делу обещают обнародовать позже, но, по данным источников, обыски связаны с расследованием коррупции в энергетической сфере, в частности, операцией "Мидас".

Сам Ермак оперативно отреагировал в своем Telegram-канале, подтвердив обыски в его квартире и заверив в полном сотрудничестве со стражами порядка. "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие".

По информации издания "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, НАБУ готовится вручить Андрею Ермаку подозрение. Она касается его возможного интереса к одному из домов в кооперативе "Династия", расположенному на территории бывшей базы отдыха "Солнечная" у реки на 8 гектарах земли.

Эта связь якобы зафиксирована на аудиозаписях из кабинета "бэк-офиса" ключевого фигуранта дела "Мидас" - бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Владимиру Зеленскому. Миндича подозревают во влиянии на чиновников, в частности министра энергетики Германа Галущенко и эксминистра обороны Рустема Умерова, для получения выгодных контрактов в энергетике.

Компания, связанная с эксвицепремьером Алексеем Чернышевым, строит на этом участке четыре элитных дома площадью около 1000 м² каждый, плюс хозяйственные сооружения по 300-500 м² и вероятный причал. По разрешительным документам стоимость строительства задекларирована на уровне 300–400 долларов за квадратный метр — без учета дополнительных элементов, как беседки или подсобные помещения. Общая стоимость проекта может достигать сотен миллионов гривен, что вызывает подозрения в занижении оценок для уклонения от налогов или получения незаконных разрешений.

Операция "Мидас" стартовала 10 ноября 2025: тогда НАБУ проводило обыски у Миндича (выехавшего из Украины за несколько часов до них), "Энергоатоме" и у Галущенко. Директор НАБУ Семен Кривонос 25 ноября заявил, что дело расширяется, и новых подозрений будет больше.

Скандал вокруг Ермака набирает обороты на фоне коррупционных обвинений во власти. Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что на пленках Миндича Ермак фигурирует под псевдонимом "Али Баба".

Экс-представитель президента в Верховной Раде и Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, выступил за отставку руководителя ОПУ, называя ситуацию критической для репутации власти.

22 ноября президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров по миру с США, международными партнерами и Россией. Возглавил ее Андрей Ермак. По данным "Зеркала недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и правоохранителях, Зеленский назначил Ермака, несмотря на знание о подготовке подозрения от НАБУ, якобы для предоставления ему дипломатического иммунитета.

18 ноября "Украинская правда" писала, что приближенные к Зеленскому советуют уволить Ермака из-за скандала "Мидас". 20 ноября на закрытой встрече с фракцией "Слуга народа" президент дал понять, что отставки не будет. 19 ноября глава ВР Руслан Стефанчук объявил переход Рады в режим консультаций по поводу последствий коррупционного скандала в энергетике.

