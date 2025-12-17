Надійні та бюджетні: топ якісні японські кросовери

Маючи бюджет до 15 тисяч доларів, на вторинному ринку цілком реально підібрати японський кросовер, який вирізняється витривалістю, не потребує частих візитів до сервісу та спокійно переносить значні пробіги. Підбір надійного вживаного кросовера зазвичай передбачає певні компроміси, однак автомобілі японських брендів традиційно залишаються серед найнадійніших варіантів.

Вони приваблюють простотою конструкції, довгим ресурсом основних агрегатів і помірними витратами на обслуговування, зазначає видання Ampercar.

Одним із найбільш вдалих виборів фахівці називають Toyota RAV4 четвертого покоління. Цей кросовер давно зарекомендував себе як "невбиваний": бензинові двигуни без капітального ремонту здатні долати від 250 до 400 тисяч кілометрів, а антикорозійний захист кузова залишається на високому рівні навіть після років експлуатації.

Не менш привабливим варіантом є Mazda CX-5 першої генерації. Модель поєднує економні бензинові силові установки з ресурсом понад 300–350 тисяч кілометрів і надійну коробку передач. Додатковим бонусом стали сучасні системи допомоги водієві, які й сьогодні виглядають актуально.

Також у перелік рекомендованих моделей увійшов Nissan Qashqai першого покоління. Його головна перевага — міцна та добре налаштована підвіска, пристосована до непростих дорожніх умов. Навіть із солідним пробігом цей кросовер зберігає передбачувану керованість і не завдає серйозних клопотів власнику у щоденному користуванні.

