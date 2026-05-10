Надійні та рідко ламаються: названо топ автомобілів, на які варто звернути увагу

До рейтингу найкращих автомобілів увійшли популярні моделі від Ford, Toyota та Mazda. Попри різні класи й призначення, ці авто об’єднують спільні переваги — просторий салон, надійність і відносно невисокі витрати на експлуатацію.

Попит на кросовери залишається стабільно високим завдяки їхній універсальності та практичності. Про це пише автомобільний експерт Люк Чіллінгсворт у виданні Daily Express.

Ford Focus

Ford Focus залишається одним із найпопулярніших сімейних хетчбеків у Європі. Його головний плюс — доступне обслуговування завдяки великій кількості запчастин і розвиненому ринку сервісу.

Модель також цінують за просторий салон, надійні двигуни та високий рівень безпеки, що робить її практичним вибором для сімейного використання. На українському вторинному ринку свіжі версії (приблизно 2020 року) коштують у середньому 11–15 тис. доларів.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 експерт називає доступним спортивним автомобілем, який зберігає головне — задоволення від водіння. На тлі сучасних авто, орієнтованих переважно на комфорт, MX-5 виділяється точною керованістю та "чистим" водійським характером.

Це компактне купе залишається одним із найбільш емоційних у своєму класі. В Україні середня ціна вживаних моделей становить близько 21 тис. доларів.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 давно відома своєю витривалістю та надійністю, що робить її популярною серед покупців із обмеженим бюджетом.

Кросовер пропонує практичний інтер’єр і місткий багажник об’ємом близько 550 літрів, що підходить для щоденних потреб і подорожей. На українському ринку вживані варіанти коштують приблизно від 13,5 до 25 тис. доларів і вище, залежно від року та стану.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace Чіллінгсворт описує як стильний електрокросовер із потужністю близько 400 к.с., який розганяється до 100 км/год менш ніж за 5 секунд.

Модель позиціонується як комфортний і технологічний варіант для переходу на електромобілі, хоча її "доступність" умовна. В Україні ціни на вживані авто стартують приблизно від 21–22 тис. доларів.

Mazda 3

Mazda 3 входить до числа найсильніших гравців у компактному сегменті. Модель відома якісним інтер’єром, сучасним дизайном і хорошим балансом між комфортом та керованістю.

Окремою перевагою є надійність і відносно невисокі витрати на утримання. На вторинному ринку України ціни варіюються приблизно від 6 до 15 тис. доларів.

Що обирають експерти

Аналітики WhatCar? навіть склали рейтинг найкращих уживаних моделей цього класу, де лідером став Volvo XC40. Серед інших рекомендованих варіантів — Ford Puma та Kia Sportage, які також отримали високі оцінки за баланс характеристик і зручність у щоденному використанні.

