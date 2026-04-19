Названо топ гібридних автомобілів, які є найпопулярніші в Україні

У березні 2026 року український автопарк поповнився понад 3,3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Цей результат на 42% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє "УкрАвтопром". Частка нових авто в загальному обсязі реєстрацій гібридів склала 56% (порівняно з 60% у березні 2025-го). Серед нових гібридних легковиків лідером ринку впевнено залишається Toyota RAV4 — модель, яка користується стабільним попитом як в Україні, так і у світі завдяки економічності, комфортному салону, сучасним технологіям та практичності.

Трійка лідерів серед нових гібридів:

1. Toyota RAV4 — 442 одиниці

2. Nissan Qashqai — 149 одиниць

3. Toyota Yaris Cross — 76 одиниць

У сегменті імпортованих гібридів з пробігом першість утримує Ford Escape (89 одиниць). До трійки лідерів також увійшли:

- Ford Fusion — 88 одиниць

- Kia Niro — 75 одиниць

Таким чином, попит на гібридні автомобілі в Україні продовжує демонструвати стійке зростання, а Toyota RAV4 надалі залишається найбажанішою моделлю в новому сегменті.

