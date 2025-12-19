русский
Не обовʼязково 12: відомий ресторатор підказав, скільки страв може бути на різдвяному столі

Ціхоцька Марія

Можна обмежитися 7 чи 9 стравами

Традиція готувати 12 пісних страв на Святвечір — гарна й символічна, але в сучасних умовах війни, відключень світла та високих цін не завжди реально її дотриматися. Не біда — можна обмежитися 7 чи 9 стравами, і це не порушить дух свята.

Про це в Telegram написав шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко. "Традиційно готували 12 страв, але інколи на столі було 7 або 9. 12 символізувало апостолів і місяці року, 7 вважали сакральним, а 9 — поєднанням трьох трійок. Можливо, 7 і 9 обирали не через символіку, а з практичних обставин — адже 8, 10 чи 11 у традиції не згадуються. Сьогодні усвідомлення, що страв може бути менше ніж 12, виглядає цілком зручним і актуальним, адже не всі мають час".

В якості альтернативи він пропонує своє меню на Святвечір:

  • Мариновані голубці з морквою по-корейськи
  • Оселедець у сухому маринаді
  • Кутя з пшениці з маком та сухофруктами
  • Тушкована капуста з кмином та грибами
  • Пісний борщ із в’яленою грушею
  • Узвар із сухофруктів
  • Хе зі щуки
  • Запечена скумбрія з буряком та фенхелем
  • Салат з консервованої квасолі та горіхів
  • Картопля по-уланівськи
Головне — готувати з любов’ю, гарними помислами та святковим настроєм, проводити час із близькими. Кількість страв не така важлива, як єдність і тепло за столом.

Навіть скромна вечеря в колі рідних збереже магію Різдва — війна не скасувала свят, а лише нагадала про їхню справжню цінність.

