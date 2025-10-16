Не варто втрачати на них кошти: топ японських автомобілів, які не радять купувати

Коли йдеться про надійні автомобілі, які без проблем доставлять водія та пасажирів із точки "А" до точки "Б", японські моделі традиційно вважаються еталоном якості та довговічності. Втім, не всі авто з Японії можуть зрівнятися з легендарними Toyota Camry чи Honda Accord — деякі з них виявилися далекими від ідеалу.

Портал GoBankingRates склав добірку п’яти японських автомобілів, які експерти радять оминати під час вибору машини. Причиною стали конструктивні недоліки, проблеми з комфортом та ненадійність.

Мікрокар Scion iQ отримав репутацію одного з найменш зручних авто у світі. Власники скаржаться на погану шумоізоляцію, тісний салон і низьку посадку, через яку помітно знижується оглядовість. Маневрування у міському потоці перетворюється на справжнє випробування.

Гібрид Honda CR-Z EX, задуманий як поєднання економічності та спортивного характеру, не виправдав очікувань. Він виявився повільним і шумним, а під час тривалих зупинок кондиціонер автоматично вимикається, що створює дискомфорт у спеку.

Mitsubishi Mirage посідає останні місця у рейтингах авторитетних видань, зокрема Car and Driver, де отримав лише 2,5 бала з 10. Попри бюджетність, авто страждає на жорстку підвіску та слабку шумоізоляцію, через що навіть короткі поїздки стають стомлюючими.

Купе Mazda RX-8, створене для динамічного водіння, виявилося надто вибагливим у повсякденній експлуатації. Автомобіль споживає багато пального, має невеликий запас ходу, а двигун часто виходить з ладу ще до пробігу у 100 тисяч кілометрів.

Не виправдав сподівань і Toyota FJ Cruiser — модель, що мала стати молодшим братом легендарного Land Cruiser. Попри брутальний дизайн, позашляховик виявився незручним у користуванні: потрапити на задні сидіння складно через вузькі двері, а необхідні запчастини часто важко знайти.

