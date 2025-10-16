Не стоит терять на них средства: топ японских автомобилей, не советующих покупать

Когда речь идет о надежных автомобилях, которые без проблем доставят водителя и пассажиров с точки А до точки Б, японские модели традиционно считаются эталоном качества и долговечности. Впрочем, не все автомобили из Японии могут сравниться с легендарными Toyota Camry или Honda Accord – некоторые из них оказались далеки от идеала.

Портал GoBankingRates составил подборку пяти японских автомобилей, которые эксперты советуют обходить во время выбора машины. Причиной послужили конструктивные недостатки, проблемы с комфортом и ненадежность.

Микрокар Scion iQ получил репутацию одного из наименее удобных авто в мире. Владельцы жалуются на плохую шумоизоляцию, тесный салон и низкую посадку, из-за которой заметно снижается обзорность. Маневрирование в городском потоке превращается в настоящее испытание.

Гибрид Honda CR-Z EX, задуманный как сочетание экономичности и спортивного характера, не оправдал ожиданий. Он оказался медленным и шумным, а во время продолжительных остановок кондиционер автоматически выключается, что создает дискомфорт в жару.

Mitsubishi Mirage занимает последние места в рейтингах авторитетных изданий, в частности Car and Driver, где получил всего 2,5 балла из 10. Несмотря на бюджетность, автомобиль страдает жесткой подвеской и слабой шумоизоляцией, из-за чего даже короткие поездки становятся утомительными.

Купе Mazda RX-8, созданное для динамического вождения, оказалось слишком требовательным в повседневной эксплуатации. Автомобиль потребляет много горючего, имеет небольшой запас хода, а двигатель часто выходит из строя еще до пробега в 100 тысяч километров.

Не оправдал надежд и Toyota FJ Cruiser – модель, которая должна была стать младшим братом легендарного Land Cruiser. Несмотря на грубый дизайн, внедорожник оказался неудобным в использовании: попасть на задние сиденья сложно из-за узкой двери, а необходимые запчасти часто трудно найти.

