Не варті часу та грошей: топ моделей автомобілів, які можуть стати розчаруванням

Вибрати справді надійний автомобіль непросто, тож у такій ситуації варто дослухатися до думки фахівців. Як повідомляє Daily Mail, відомий американський автомеханік і експерт Скотті Кілмер, який має понад пів століття практичного досвіду, назвав машини, від купівлі яких радить утриматися. За його словами, ці моделі часто мають проблеми з якістю та довговічністю.

Кілмер зазначає, що чимало сучасних автомобілів Toyota вже не відповідають тій репутації надійності, яку бренд формував десятиліттями. На його думку, машини, випущені за останні роки, значно поступаються моделям десятирічної давнини. Найбільше зауважень механік висловив щодо великих позашляховиків і пікапів японського виробника. Зокрема, він вважає, що такі моделі, як Tundra, Sequoia, 4Runner та Land Cruiser, стали надто масивними для встановлених у них двигунів, які не завжди справляються з навантаженням. Також експерт критично оцінив перехід Toyota на компактніші мотори, адже, на його думку, це суперечить традиційній філософії бренду, орієнтованій на простоту й витривалість. Окрім того, він зауважив, що після початку пандемії COVID-19 компанія почала використовувати дешевші комплектуючі через проблеми з постачанням. Водночас Кілмер визнав, що деякі моделі Toyota все ще залишаються доволі надійними, зокрема Camry, RAV4, Prius і Corolla.

Окрему увагу експерт звернув на автомобілі Ford, зібрані в Північній Америці. За його словами, саме ці машини найчастіше викликають нарікання у власників. Кілмер нагадав, що Ford протягом 2025 року став лідером у США за кількістю відкликань автомобілів через технічні несправності. Крім того, виробник стикається з труднощами у забезпеченні ринку необхідними запчастинами, що ускладнює ремонт і обслуговування.

Також механік не радить купувати нові пікапи, які нині представлені на американському ринку. Він пояснює це великою кількістю технічних проблем, частими відгуками та дефіцитом комплектуючих, спричиненим нестабільністю ланцюгів постачання. Натомість Кілмер радить звернути увагу на перевірені часом моделі попередніх поколінь. Серед них він називає старі версії Toyota Tundra і Tacoma, а також Nissan Frontier і Nissan Titan, які, за його словами, вирізняються більшою надійністю та простішою конструкцією.

