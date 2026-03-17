'Не знаю, як їм це вдається', - Трамп здивувався, як люди живуть в Україні

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білий дім, говорячи про ситуацію в Ліван, несподівано згадав і Україна. Відповідаючи на запитання щодо воєнних дій Ізраїлю на території Лівану, Трамп розповів про нещодавню розмову з представником ліванської громади.

Його слова цитує Укрінформ. За його словами, він поцікавився, чи живе той у Лівані та чи залишаються там його батьки. У відповідь співрозмовник запевнив, що його родина й досі мешкає в країні, попри регулярні обстріли, до яких люди, за його словами, змушені були звикнути з часом.

Говорячи про складну ситуацію в Лівані та вплив угруповання Хезболла, Трамп раптово перевів розмову на Україну. Він висловив здивування тим, що, попри війну, люди продовжують жити в країні. За його словами, йому складно зрозуміти, як українцям вдається пристосовуватися до таких умов, однак вони продовжують там жити.

Після цього американський президент знову повернувся до теми Лівану, зазначивши, що проблема "Хезболли" залишається серйозним викликом, але, на його думку, вона може бути вирішена у відносно короткі строки.

