Недорогі та якісні: топ кросоверів, на які варто звернути увагу

Українські водії нерідко жартують, що кращого транспорту для наших доріг, ніж кросовер, годі й шукати. І справді, завдяки високому кліренсу, міцній підвісці та універсальності такі авто впевнено почуваються як на розбитому асфальті, так і на ґрунтових дорогах, а повний привід робить їх ще практичнішими.

Про це пише Delo.ua. Серед надійних і відносно недорогих кросоверів варто виділити кілька моделей, які здобули довіру і українських автовласників, і міжнародних експертів.

Toyota RAV4 четвертого покоління стала однією з найпопулярніших завдяки простим та витривалим двигунам 2.0 і 2.5, які без проблем долають сотні тисяч кілометрів. Цей автомобіль справедливо вважають одним із найдовговічніших у світі.

Honda CR-V четвертого і п’ятого поколінь відома як "вічний" сімейний кросовер із великим багажником та надійними атмосферними моторами. Він чудово витримує щоденну експлуатацію й підходить для сімейних поїздок.

Mazda CX-5 першого покоління вражає балансом надійності, керованості та економічності. Технологія SkyActiv дозволяє поєднати невелику витрату пального з довговічністю двигунів, а підвіска добре тримає українські дороги.

Hyundai Tucson третього покоління приваблює комфортом та сучасними системами безпеки. Найнадійнішими вважаються атмосферні мотори, тоді як турбо-версії інколи створюють клопіт.

Читайте також: Експерти назвали ТОП-5 бензинових кросоверів, які дорого обходяться через часті ремонти

Близький "родич" Tucson — Kia Sportage четвертого покоління. Він технічно схожий, але вирізняється більш преміальним дизайном та інтер’єром.

Nissan Qashqai другого покоління вважається одним із наймасовіших кросоверів Європи. Оптимальним варіантом для покупців залишається атмосферний двигун 1.6, який забезпечує простоту в обслуговуванні й довгий ресурс.

Suzuki Vitara з 2015 року здобула популярність завдяки економічним двигунам, невибагливості та доступності в обслуговуванні. Вона особливо цінується тими, хто хоче мінімально витрачати на пальне й сервіс.

Mitsubishi Outlander третього покоління зарекомендував себе як витривалий та простий у ремонті кросовер. Його двигуни легко долають сотні тисяч кілометрів, а модель входить до переліку найбільш "живучих" авто світу.

Škoda Yeti, а пізніше Karoq, стали улюбленцями європейців завдяки поєднанню німецької платформи Volkswagen та чеської практичності. Атмосферний двигун 1.6 MPI тут вважають найбільш надійним.

І нарешті, Dacia Duster — один із найдемократичніших варіантів. Простота конструкції, мінімум електроніки та доступність роблять його найкращим вибором для тих, хто шукає бюджетний, але витривалий кросовер із високим кліренсом і можливістю повного приводу.

Раніше ми розповідали про топ найнадійніших автомобілів "гібрид".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!