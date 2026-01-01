Недорогі та якісні: топ найкращих моделей автомобілів, які замінять кросовери

Кросовери вже не перший рік утримують статус універсальних автомобілів у різних класах і вважаються одним із найперспективніших форматів на ринку. Виробники й надалі розширюватимуть лінійки SUV, однак такий тип авто підходить далеко не кожному. У 2026 році покупцям запропонують кілька гідних альтернатив, які можуть стати цікавою заміною популярним кросоверам.

Головним мінусом SUV залишається висока ціна. Окрім цього, це здебільшого великі автомобілі, які за рівнем практичності часто не дають суттєвих переваг порівняно з компактнішими та доступнішими моделями інших класів. Саме тому дедалі більше водіїв звертають увагу на альтернативні варіанти. Видання OBOZ.UA звертає увагу на три перспективні моделі, що можуть скласти серйозну конкуренцію кросоверам.

Однією з таких новинок стане Renault Twingo E-Tech. Це електричне переосмислення добре знайомого міського автомобіля, який колись був справжнім хітом у Європі. Оновлений Twingo повертається у компактному форматі, орієнтованому на щоденну експлуатацію в місті, з акцентом на екологічність, маневровість і доступність.

Ще однією альтернативою стане нова модель від Dacia, яка поки що відома під робочою назвою C-Neo. Компанія готує бюджетний автомобіль, що відкриє для бренду новий сегмент. Очікується, що це буде досить просторий хетчбек або універсал, який поєднає практичність, простоту конструкції та привабливу ціну — саме те, чого часто бракує сучасним кросоверам.

Також у 2026 році оновлення отримає Nissan Versa. Ця модель належить до класу традиційних бюджетних седанів, однак виробник планує зробити її більш сучасною, не відмовляючись від головної переваги — доступності. Versa може зацікавити тих, хто шукає надійний і зрозумілий автомобіль без переплати за модні формати.

