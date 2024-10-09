Деякі гривні не приймуть у банках: що необхідно перевірити

Деякі купюри гривні можуть не приймати в банках на цілком законних підставах. Річ у тому, що діючі норми дозволяють відмовляти у прийомі пошкоджених купюр.

У НБУ пояснили, що мова йде, зокрема, про банкноти, які постраждали від вогню, води, різноманітних рідин або хімічних речовин, внаслідок чого їх площа під час перевірки може зменшитися до менше ніж 55% від початкового розміру купюри. Про це пише OBOZ.UA. Окрім того:

якщо дві або більше банкнот були пошкоджені та злиплися між собою, власнику не варто самостійно роз'єднувати їх;

банкноти, забруднені хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, що впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров'я людини.

"Територіальні підрозділи Національного банку здійснюють обмін справжніх банкнот, забруднених хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, тільки в разі наявності документа про проведення дезінфекції. Та/або дезактивації банкнот, наданого установою (особою), на яку відповідно до законодавства України покладено функції щодо їх проведення", – зазначили в регуляторі.

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Водночас було підкреслено: якщо пошкоджені банкноти гривні "зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі", касири банків зобов'язані приймати їх без обмежень. Також можуть бути прийняті порвані або розрізані на дві частини банкноти, за умови, що:

на них збереглися обидва однакові номери та серія;

загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти.

"Пошкоджені банкноти, складені з двох або більше частин, банки зобов’язані вилучати з обігу і приймати на дослідження за ініціативою громадян-пред’явників як сумнівні щодо справжності та/або платіжності і в установленому порядку надсилати для проведення дослідження до відповідних територіальних підрозділів Національного банку. За результатами цих досліджень, які здійснюються Національним банком безкоштовно, клієнтам відшкодовується відповідна сума грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми і платіжними", – розповіли в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли, які купюри планують вивести з обігу найближчим часом.

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