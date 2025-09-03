Дехто з українців може оформити пенсію незалежно від віку: кого стосується та який розмір виплат

Українські шахтарі мають право виходити на пенсію на пільгових умовах. Для чоловіків це можливо у 50 років за умови щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 10 відпрацьовано під землею. Жінки можуть скористатися такою можливістю у тому ж віці, маючи від 20 років стажу, включно з 7,5 роками підземної роботи.

Мінімальна пенсія для шахтарів визначається на рівні 80% від заробітної плати, але не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили у ПФУ.

Згідно з чинним законодавством, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, а також на інших видах діяльності з особливо шкідливими чи важкими умовами праці.

Шахтарям надано унікальне право виходу на пенсію без урахування віку. Воно поширюється на тих, хто має:

щонайменше 25 років стажу на підземних чи відкритих гірничих роботах, включно з працівниками гірничорятувальних служб;

від 20 років стажу – для представників ключових спеціальностей, зокрема робітників очисного вибою, прохідників, відбійників та машиністів гірничих виймальних машин.

Також закон дозволяє додатково зарахування стажу – кожен відпрацьований рік у шкідливих умовах прирівнюється до двох років страхового стажу. Для призначення пільгової пенсії потрібно надати такі документи:

довідки про стаж роботи, якщо в трудовій книжці немає відповідних записів;

документи про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Якщо підприємство ліквідоване, розташоване на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій, трудовий стаж шахтарів підтверджується даними з Державного реєстру застрахованих осіб. Правові підстави для пенсійного забезпечення гірників закріплені у таких нормативних актах:

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 №1058-IV;

Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці" від 02.09.2008 №345-VI.

