Некоторые украинцы могут оформить пенсию независимо от возраста: кого это касается и каков размер выплат

Украинские шахтеры имеют право выходить на пенсию на льготных условиях. Для мужчин это возможно в 50 лет при условии не менее 25 лет стажа, из которых не менее 10 отработано под землей. Женщины могут воспользоваться такой возможностью в том же возрасте, имея от 20 лет стажа, включая 7,5 лет подземной работы.

Минимальная пенсия для шахтеров определяется на уровне 80% от заработной платы, но не может быть меньше трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщили в ПФУ.

Согласно действующему законодательству, право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, которые были заняты полный рабочий день на подземных работах, а также на других видах деятельности с особо вредными или тяжелыми условиями труда.

Шахтерам предоставлено уникальное право выхода на пенсию без учета возраста. Оно распространяется на тех, кто имеет:

не менее 25 лет стажа на подземных или открытых горных работах, включая работников горноспасательных служб;

от 20 лет стажа – для представителей ключевых специальностей, в частности, рабочих очистного забоя, проходчиков, отбойников и машинистов горных выемочных машин.

Читайте также: Проработали 30 лет: на какую пенсию следует рассчитывать с таким стажем

Также закон позволяет дополнительно засчитывать стаж – каждый отработанный год в вредных условиях приравнивается к двум годам страхового стажа. Для назначения льготной пенсии необходимо предоставить следующие документы:

справки о стаже работы, если в трудовой книжке нет соответствующих записей;

документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Если предприятие ликвидировано, расположено на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, трудовой стаж шахтеров подтверждается данными из Государственного реестра застрахованных лиц. Правовые основания для пенсионного обеспечения горняков закреплены в следующих нормативных актах:

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 №1058-IV;

Закон Украины "О повышении престижности шахтерского труда" от 02.09.2008 №345-VI.

Ранее мы рассказывали, кто может рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты в 16 тысяч грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!