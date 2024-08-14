Деяким українцями доведеться переплатити 1000 гривень за газ: про що йдеться

Наближається опалювальний сезон, і Нафтогаз нагадує споживачам про необхідність перевірити газове обладнання в своїх помешканнях. Це важлива процедура, яка допоможе запобігти аваріям та забезпечить безпечну експлуатацію газових приладів. Про це пише 24 tv.ua.

Чому важлива перевірка газового обладнання?

Регулярна перевірка газового обладнання, особливо індивідуальних газових котлів, є обов’язковою з кількох причин:

Безпека: Своєчасне виявлення та усунення несправностей допомагає уникнути витоків газу, що може призвести до вибуху або отруєння.

Своєчасне виявлення та усунення несправностей допомагає уникнути витоків газу, що може призвести до вибуху або отруєння. Ефективність: Справне газове обладнання працює економічніше, споживаючи менше газу.

Справне газове обладнання працює економічніше, споживаючи менше газу. Довговічність: Регулярне обслуговування продовжує термін служби газових приладів.

Що включає в себе перевірка газового обладнання?

Перевірка газового обладнання проводиться кваліфікованими фахівцями і включає в себе:

Огляд газових труб на наявність пошкоджень і корозії.

Перевірку герметичності з'єднань за допомогою мильного розчину.

Контроль тяги в димоході.

Перевірку роботи автоматики безпеки.

Налаштування параметрів горіння.

Скільки коштує перевірка?

Вартість перевірки газового обладнання може відрізнятися залежно від регіону та складності робіт, але в середньому вона становить близько 1000 гривень. Цю послугу оплачує споживач.

Що можна перевірити самостійно?

Хоча самостійна перевірка не замінює професійного огляду, деякі прості дії ви можете виконати самостійно:

Перевірка герметичності газової труби: Нанесіть мильний розчин на з'єднання труб. Якщо з'являються бульбашки, це свідчить про витік газу.

Нанесіть мильний розчин на з'єднання труб. Якщо з'являються бульбашки, це свідчить про витік газу. Перевірка тяги в димарі: Піднесіть запалений сірник до димаря. Полум’я має відхилятися в бік димаря.

Піднесіть запалений сірник до димаря. Полум’я має відхилятися в бік димаря. Перевірка вентиляції: Піднесіть шматок паперу до вентиляційного отвору. Папір має прилипнути.

Чому не варто ремонтувати газове обладнання самостійно?

Газове обладнання – це складний прилад, який вимагає професійного обслуговування. Самостійний ремонт може призвести до серйозних наслідків, таких як вибух або отруєння.

Що робити, якщо виявили несправність?

Якщо ви виявили будь-які ознаки несправності газового обладнання, негайно зверніться до газової служби. Не намагайтеся самостійно усунути проблему.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!