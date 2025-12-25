Ніколи не підведуть: топ найнадійніших позашляховиків

Експерти підготували добірку з п’яти кросоверів, які у 2025 році визнані найкращими у своєму класі за поєднанням надійності та витрат на утримання. Ці моделі вирізняються доступною ціною, особливо на вторинному ринку, і здатні без серйозних проблем служити власникам не менше півтора десятка років.

Висновки оприлюднили аналітики GOBankingRates. Під час дослідження фахівці зосередилися на практичних і популярних SUV, які забезпечують максимальну віддачу за вкладені кошти та не потребують частих і дорогих ремонтів. Саме ці автомобілі вважають оптимальним вибором для тих, хто шукає довговічний транспорт без зайвих витрат.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

До переліку найнадійніших кросоверів 2025 року увійшли Honda CR-V, Toyota RAV4 Hybrid, Toyota 4Runner, Honda Pilot та Lexus GX 550. Більшість моделей у рейтингу належать до масового сегмента й відомі своєю доступністю. Водночас преміальний Lexus GX 550 став винятком, адже попри вищу стартову ціну, його виняткова надійність дозволяє суттєво заощаджувати на обслуговуванні в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найнадійніших автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!