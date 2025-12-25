Никогда не подведут: топ самых надежных внедорожников

Эксперты подготовили подборку из пяти кроссоверов, которые в 2025 году признаны лучшими в своем классе по сочетанию надежности и затрат на содержание. Эти модели отличаются доступной ценой, особенно на вторичном рынке, и способны без серьезных проблем служить владельцам не менее полутора десятков лет.

Выводы обнародовали аналитики GOBankingRates. В ходе исследования специалисты сосредоточились на практических и популярных SUV, которые обеспечивают максимальную отдачу за вложенные средства и не нуждаются в частых и дорогих ремонтах. Именно эти автомобили считают оптимальным выбором для ищущих долговечный транспорт без лишних затрат.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

В перечень самых надежных кроссоверов 2025 года вошли Honda CR-V, Toyota RAV4 Hybrid, Toyota 4Runner, Honda Pilot и Lexus GX 550. Большинство моделей в рейтинге относятся к массовому сегменту и известны своей доступностью. В то же время премиальный Lexus GX 550 стал исключением, ведь, несмотря на более высокую стартовую цену, его исключительная надежность позволяет существенно экономить на обслуживании в долгосрочной перспективе.

Напомним, мы уже писали о топе самых надежных автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !