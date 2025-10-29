Новорічні канікули-2025: коли школярі підуть на відпочинок взимку

Українські школярі вже почали відраховувати дні до зимових канікул — адже саме цей відпочинок дарує справжній новорічний настрій. Тож настав час з’ясувати, коли цього року діти підуть на заслужені вихідні та скільки триватиме перерва між навчальними семестрами.

Традиційно відпочинок школярів припадає на кінець грудня — початок січня. У 2025–2026 навчальному році більшість навчальних закладів планують зимові канікули з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року. Таким чином, діти матимуть приблизно два тижні на відпочинок, які охоплюють і новорічні, і різдвяні свята. Про це пише 1+1.

Втім, ці дати є орієнтовними. Кожна школа має право самостійно коригувати графік навчального процесу, тож у різних регіонах або закладах період канікул може трохи відрізнятися. Остаточне рішення ухвалює педагогічна рада або місцеве управління освіти.

Також варто враховувати ситуацію з безпекою та енергопостачанням. Якщо виникне ризик тривалих блекаутів чи частих повітряних тривог, графік канікул можуть змінити. Тому батькам радять уточнити точні дати безпосередньо у своїй школі.

Після свят навчання може відновитися у різних форматах — очно, дистанційно чи змішано, залежно від регіону та погодних умов. Іноді школи роблять короткі технічні перерви через морози чи перебої з опаленням — це звична практика в зимовий період. Тож, плануючи подорожі або святкові плани, варто залишити невеликий часовий запас — аби можливі зміни у шкільному графіку не застали зненацька.

