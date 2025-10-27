Хмарно та до 17 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня

28 жовтня в Україні прогнозується невелике потепління. День обіцяє бути відносно теплим і переважно хмарним, місцями очікуються короткочасні дощі.

Вітер переважно південно-західного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях вночі температура коливатиметься в межах +5…+7°C, на півдні — до +9°C, у центральних регіонах — близько +6…+8°C. Вдень повітря прогріється до +13…+15°C, а в південних областях та Криму стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17°C. У більшості регіонів можливі незначні опади, подекуди — прояснення.

У Києві та області очікується мінлива хмарність із короткочасними дощами. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Вночі температура становитиме близько +6…+8°C, а вдень підвищиться до +13…+15°C. У столиці вдень прогнозується до +16°C.

