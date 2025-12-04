Полегшуємо життя у блекаут: експерт підказав, яку зарядну станцію обрати

Відключення електроенергії в Україні змушують шукати альтернативні джерела живлення. Одним із популярних рішень стала портативна зарядна станція — по суті, великий павербанк із різними роз’ємами для підключення побутової техніки.

Як правильно обрати пристрій, розповів УНІАН доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та енергетичного менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат технічних наук Андрій Яворський.

Як підібрати станцію: основний принцип

Вибір залежить від того, які прилади та на скільки часу потрібно забезпечити енергією. Спочатку визначте сумарну потужність обладнання (у ватах), потім — бажаний час автономної роботи (у годинах). Помножте ці значення, щоб отримати необхідну ємність у ват·годинах (Wh), і додайте щонайменше 20 %, щоб уникнути повного розряду акумулятора.

Наприклад, для ноутбука на 65 Вт, який має працювати 8 годин: 65 × 8 = 520 Wh + 20 % = 624 Wh. Для кількох пристроїв — складіть їхню потужність і повторіть розрахунок.

Зарядна станція для холодильника

Холодильники мають високий пусковий струм — у кілька разів більший за номінальну потужність. Тому обирайте або модель із функцією x-boost (для запуску потужних приладів), або станцію з вихідною потужністю у 3–5 разів вищою. Наприклад, для холодильника на 200 Вт потрібна станція не менш як на 1 кВт.

Для газового котла

Котел потребує чистої синусоїди на виході та бажано режиму безперебійника (UPS), щоб перехід на резервне живлення відбувався миттєво, без перезавантаження. Середній котел споживає 200 Вт. Для 6 годин роботи: 200 × 6 = 1200 Wh + 20 % = 1440 Wh (рекомендується ~1600 Wh).

Для телевізора

32-дюймовий телевізор споживає близько 40 Вт. Для 4 годин перегляду достатньо станції на 40 × 4 = 160 Wh + 20 % = ~200 Wh.

Що не варто підключати

Не перевантажуйте станцію приладами, потужність яких перевищує її можливості. Якісні моделі мають захист від перевантаження. Не має сенсу живити електричні котли (кілька кіловат) — вони швидко розрядять навіть потужну станцію, працюючи менш як годину.

На що звертати увагу при покупці

Напруга мережі : пристрій має бути розрахований на 220 В (європейський стандарт), а не 120 В (американський).

: пристрій має бути розрахований на 220 В (європейський стандарт), а не 120 В (американський). Виробник : обирайте перевірений бренд із гарантійним обслуговуванням.

: обирайте перевірений бренд із гарантійним обслуговуванням. Тип акумулятора : найкращий вибір — літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї: безпечні, довговічні, хоч і дорожчі, важчі та габаритніші. Уникайте дешевих моделей із літій-нікель-марганець-кобальт (NMC) — вищий ризик займання.

: найкращий вибір — літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї: безпечні, довговічні, хоч і дорожчі, важчі та габаритніші. Уникайте дешевих моделей із літій-нікель-марганець-кобальт (NMC) — вищий ризик займання. Режим UPS : забезпечує безшовний перехід при відключенні світла.

: забезпечує безшовний перехід при відключенні світла. Вага та ємність: потужна станція не може бути надто легкою. Акумулятор на 5 кВт·год важить близько 50 кг.

Правильний підбір зарядної станції дозволить комфортно пережити відключення, не переплачуючи за зайву ємність і не ризикуючи безпекою.

