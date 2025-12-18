Звернення Трампа до нації: розкритикував Байдена і не згадав про Україну

Під час звернення до американців президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, заявивши, що після повернення до Білого дому отримав країну у стані "повного хаосу". Водночас у своїй промові він не торкнувся теми війни Росії проти України та не згадав ситуацію у Венесуелі.

У виступі Трамп наголосив, що майже рік тому йому довелося перебрати на себе управління державою з великими проблемами, які, за його словами, він уже почав виправляти. Президент перелічив низку претензій до курсу адміністрації Байдена, зокрема згадав про відкриті кордони, зростання злочинності, участь трансгендерних чоловіків у жіночих спортивних змаганнях, невигідні торговельні угоди та, як він висловився, "хвору й корумповану" федеральну систему управління.

Тон звернення був доволі різким і похмурим, особливо коли Трамп говорив про роки, проведені поза Білим домом. Він заявив, що протягом попередніх чотирьох років країною керували політики, які, на його думку, захищали інтереси вузького кола осіб — від нелегальних мігрантів і корпоративних лобістів до злочинців та іноземних держав, які, за словами Трампа, користувалися слабкістю США.

Президент підкреслив, що з його поверненням до влади ситуація кардинально змінилася, і країна, за короткий час, нібито пройшла шлях "від найгіршого до найкращого". Окремо він знову звинуватив Байдена у провальній міграційній політиці та похвалив дії своєї адміністрації, заявивши, що за останні місяці США змогли повністю зупинити нелегальний перетин кордону. За його словами, для цього не знадобилися нові закони — достатньо було зміни президента.

Трамп також згадав економіку, заявивши про успіхи у стримуванні зростання цін і покращенні фінансової ситуації в країні, попри те, що, як зазначає CNN, багато виборців і далі висловлюють невдоволення високою вартістю життя.

Американський телеканал звернув увагу і на форму виступу. За оцінкою CNN, 18-хвилинна промова була емоційною та напруженою: Трамп час від часу відхилявся від тексту на суфлері, але швидко повертався до підготовлених тез, що створювало відчуття поспіху й високої інтенсивності.

У зверненні президент також заявив про свої успіхи на міжнародній арені, зокрема про врегулювання воєн. Трамп стверджував, що за десять місяців йому вдалося "завершити вісім воєн" і відновити силу Сполучених Штатів. Водночас CNN наголосило, що така оцінка є значним перебільшенням: хоча Трамп і мав певний вплив на деякі конфлікти, говорити про завершення восьми воєн немає підстав.

