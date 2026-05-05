Опади та зниження температури: коли в Україні похолодає

На початку тижня в Україна утримається спокійна та приємна погода без опадів. Водночас ближче до вихідних синоптики прогнозують зміну умов — із дощами та зниженням температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У вівторок, 5 травня, територія країни перебуватиме під впливом антициклону, що забезпечить ясне небо та суху погоду.

Вдень температура повітря становитиме +23…+27 °C, а в прибережних регіонах буде дещо прохолодніше — +17…+21 °C. У Київ також очікується сонячна погода без опадів, із температурою близько +25 °C.

Читайте також: Синоптикиня повідомила, коли в Україні потепліє: чекати залишилось недовго

За словами синоптикині, теплий і сухий період триватиме ще кілька днів. Водночас у більшості країн континентальної Європи вже прогнозують дощі, тоді як в Україні поки переважатиме сонячна погода.

Перші помітні зміни можливі приблизно 9–10 травня — у цей час очікуються опади та поступове зниження температури повітря.

Нагадаємо, ми вже писали, чи варто очікувати "аномально спекотне літо" у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!