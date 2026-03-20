Від бузкового до фіолетового: простий спосіб фарбування яєць на Великдень вдома

Чай каркаде відомий як натуральний барвник, але результат фарбування яєць завжди виходить трохи непередбачуваним. Шкаралупа може набувати різних відтінків — від ніжного бузкового до глибокого сіро-фіолетового.

Колір залежить від якості чаю, його сорту та виробника. Про це пише yasensvit.

Поради перед приготуванням

Найкраще використовувати білі яйця — на них колір проявляється яскравіше.

Для рівномірного фарбування попередньо очистіть шкаралупу — протріть спиртом, содовим розчином або губкою.

Підготуйте місце, де яйця будуть сохнути (серветки або підставки).

Уникайте емальованого посуду, оскільки він може змінити колір барвника.

Процес складається з двох етапів: спочатку готується чай і варяться яйця, а потім відбувається саме фарбування.

Інгредієнти

яйця — 6 шт.

чай каркаде — 4 ст. л.

оцет — 1 ст. л.

Як готувати

Засипте каркаде в каструлю, залийте приблизно літром води та доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і залиште настій охолоджуватися. Окремо відваріть яйця круто. Перед цим дістаньте їх із холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Після варіння перекладіть яйця в холодну воду, щоб вони охололи. Процідіть чай через сито та перелийте в зручну ємність. Додайте до настою оцет. Опустіть яйця в рідину та залиште приблизно на 2 години. Періодично перевіряйте колір. Якщо яйця не повністю покриті рідиною — перевертайте їх для рівномірного фарбування. Через 2 години дістаньте яйця та висушіть. Для більш насиченого відтінку можна повторно занурити їх у настій ще на 1–2 години.

Корисні поради

Якщо бажаний колір з’явився раніше, яйця можна вийняти й одразу просушити.

Щоб отримати різні відтінки, залишайте яйця у відварі на різний час.

Особливо ефектно виглядає поєднання кількох кольорів — від світлих до насичених темних відтінків.

У результаті ви отримаєте оригінальні великодні крашанки з природним, стильним забарвленням, які точно прикрасять святковий кошик.

Пропонуємо також приготувати яскраві крашанки для дітей.

